Serie A: Cagliari Roma, le formazioni

Mettersi definitivamente alla spalle di Liverpool, fare un altro passo per qualificarsi alla prossima Champions League, cominciare a programmare il futuro. Eusebio Di Francesco ha le idee chiare su quali siano le priorità in casa Roma. Per il tecnico in cima alla lista c'è la corsa all'Europa che conta, che passa anche dalla trasferta in programma domani in Sardegna. "Arriviamo a questa partita in un momento un po' delicato, la gara col Liverpool è stata molto impegnativa sotto tutti i punti di vista, abbiamo consumato tante energie e questo mi fa paura e mi preoccupa - confessa -. Dovrò fare alcune valutazioni riguardo alla formazione perché diversi giocatori sono affaticati. Devo fare le scelte giuste mettendo in campo una squadra che abbia nelle gambe e nella testa la forza per portare a casa i tre punti". Di Francesco non si fida dell'avversario, è convinto che "il Cagliari avrà grande desiderio di fare risultato perché ha necessità di fare punti per salvarsi, e per la Roma poi è storicamente un campo difficile quindi sarà sicuramente una partita durissima, anche dal punto di vista fisico. Ci aspetta un vera battaglia e dovremo essere pronti ad affrontarla con le nostre armi che sono il gioco e la grande determinazione".

I punti in palio d'altronde sono preziosi per tenersi alla spalle le altre due pretendenti al pass Champions. "Chi arriverà quarta tra Lazio e Inter non mi interessa, l'importante è che noi siamo i primi a qualificarci" evidenzia l'allenatore abruzzese, che vuole poter cominciare a programmare la prossima stagione: "Tutti qui vogliamo crescere come mentalità e fare un percorso costruttivo. Al momento opportuno poi ci siederemo e parleremo del contratto, ma io sono veramente molto sereno e con il desiderio di continuare questo percorso. Però prima di fare tutti questi discorsi dobbiamo raggiungere gli obiettivi, e quello primario è arrivare in Champions".

Probabili formazioni. Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 16 Faragò, 23 Ceppitelli, 3 Andreolli, 20 Padoin, 21 Ionita, 18 Barella, 22 Lykogiannis, 7 Cossu, 30 Pavoletti, 25 Sau. (1 Rafael, 26 Crosta, 4 Dessena, 27 Deiola, 38 Caligara, 17 Farias, 9 Giannetti, 24 Ceter, 32 Han). Allenatore: Lopez. Squalificati: Castan, Cigarini. Diffidati: Farias, Padoin. Indisponibili: Joao Pedro, Miangue, Pisacane, Romagna. Roma (4-3-3): 1 Alisson, 25 B.Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 7 Lo.Pellegrini, 21 Gonalons, 4 Nainggolan, 17 Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. (28 Skorupski, 18 Lobont, 13 Capradossi, 3 Lu.Pellegrini, 33 Silva, 24 Florenzi, 16 De Rossi, 30 Gerson, 14 Schick). All.: Di Francesco. Indisponibili: Karsdorp, Strootman, Perotti, Defrel. Diffidati: Strootman. Squalificati: Juan Jesus. Arbitro: Di Bello di Brindisi Quote Snai: 8,00; 4,50; 1,40