Premier League: Tottenham ko, Chelsea spera

Ultima chance per il Chelsea di tentare l'aggancio alla Champions. Domenica affronta in casa il Liverpool, inebriato per la qualificazione alla finale di Champions. Ma se il Chelsea vince e poi si aggiudica il recupero con l'Hudderfield, agguanta i Reds in classifica. Il Chelsea può già approfittare del passo falso del Tottenham, battuto al 92' dal West Brom. In attesa delle big, vittorie in trtasferta del Crystal Palace in casa dello Stoke e del West Ham a Leicester. Vittorie Watford e Bournemouth. Il Southampton strappa in 10 un punto prezioso in casa dell'Everton in un match che ha rischiato di vincere fino al pareggio dei padroni di casa al 96'.

