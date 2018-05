Ligue1: volata Champions tra Monaco, Lione e Marsiglia

Volata Champions tra Monaco, Lione e Marsiglia con una che resta fuori dagli spareggi, anche se la squadra di Garcia ha la chance di vincere l'Europa League nella finale con l'Atletico. E proprio il Marsiglia ha la gara piu' spettacolare ospitando il Nizza, in corsa per l'Europa League in un testa a testa col Rennes e il St.Etienne. Impegni agevoli per Lione e Monaco, Piu' complicato quello del Nantes di Ranieri, che riceve il Montpellier, dopo le scintille col suo presidente.

il quadro della 36/ma giornata