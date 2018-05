LaLiga: Siviglia vince la prima del dopo Montella

Il Siviglia, alla prima partita dopo l'esonero di Vincenzo Montella, è tornato alla vittoria battendo 1-0 la Real Sociedad nell'anticipo della 36/a giornata della Liga. La squadra, ora guidata dal tecnico Joaquin Caparros, ha conquistato i tre punti grazie alla rete dell'ex interista Ever Banega, realizzata su calcio di rigore al 2' della ripresa. Il Siviglia, settimo con 51 punti, può ancora puntare ad un posto nella prossima Europa League.

Sara' intanto un Classico in tono minore, ma sempre atteso e spettacolare perche' la sfida tra le Messi e Ronaldo non puo' essere mai banale. Il Barça si gode i titoli di Liga e Coppa del Re, il Real aspetta di vincere la terza finale di fila di Champions, ma al Nou Camp si daranno comunque battaglia anche perche' il Real vorra' vendicarsi dello 0-3 subito al Bernabeu. Il sottoclou sara' Villarreal-Valencia, tra due squadre che hanno centrato i rispettivi obiettivi di qualificazione europea, e per il Valencia sara' la prestigiosa Champions.

Il quadro della 36/ma giornata (RISULTATI)