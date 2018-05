DIRETTA RISULTATI Europa League: Salisburgo Marsiglia 2-0, supplementari. Atletico Madrid in finale - LIVE

L'Atletico Madrid batte l'Arsenal 1-0 e vola in finale. Ai supplementari Salisburgo-Marsiglia dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi sul 2-0 come all'andata (DIRETTA).

L'Atletico Madrid si è qualificato per la finale dell'Europa League (16 maggio a Lione) battendo l'Arsenal per 1-0 nella semifinale di ritorno giocata oggi al Wanda Metropolitano di Madrid. Rete di Diego Costa al 47' pt. All'andata a Londra le due squadre avevamo pareggiato per 1-1.

I gol