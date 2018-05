Serie B: in campo la 39/ma giornata LIVE

il Cittadella vince 2-0 ad Avellino nel secondo anticipo della 39/ma giornata, aperta sabato dall'1-1 tra Palermo e Bari.

Il quadro della 39/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Palermo-Bari 1-1

Avellino-Cittadella 0-2

Brescia-Frosinone

Parma-Ternana

Pescara-Cesena

Pro Vercelli-Venezia

Carpi-Empoli

Virtus Entella-Ascoli

Cremonese-Novara

Foggia-Spezia

Perugia-Salernitana ore 18

TUTTI I GOL

La Serie B in pillole

Avellino-Cittadella 0-2 - Il Cittadella si conferma corsaro in trasferta battendo l'Avellino nell'anticipo di mezzogiorno della 39esima giornata con due reti di Bartolomei (51') e Chiaretti (85'). La squadra di Venturato si è presentata al "Partenio-Lombardi" con un ampio turno over, in panchina ben nove dei protagonisti della vittoria sul Foggia, confermando un organico che legittimamente può ambire a conquistare la promozione diretta in Serie A nelle ultime tre gare che restano, dopo aver ancorato saldamente la sua posizione nella griglia play off. Scenari diversi per l'Avellino di Foscarini, dieci anni sulla panchina del Cittadella, che rischia di essere pienamente risucchiato nella lotteria play off. Nella prima frazione, i padroni di casa prendono costantemente l'iniziativa con Molina e Vajushi e il trequarti di Morosini, ma ad andare vicino al vantaggio è il Cittadella quando al 7' su calcio piazzato di Venturato, prima Strizzolo poi Scaglia non riescono ad impattare di testa a due passi da Radu. La replica dell'Avellino non si fa attendere: Morosini (15') conclude una lunga sgroppata con un diagonale da destra che si stampa sulla traversa. Nella ripresa, subito una occasione d'oro per l'Avellino con Castaldo (47') che sull'ennesimo cross dalla sinistra di Molina colpisce di piatto ma la sfera va sopra la traversa. Gli ospiti reagiscono con conclusioni pericolose di Bartolomei (49') e Chiaretti (51') e passano proprio con Bartolomei che dai 35 metri fa partire un missile che si infila nell'angolo alto alla destra di Radu

Palermo-Bari 1-1 - Pareggio che non serve a nessun tra Palermo e Bari. Finisce 1-1 al Barbera. Partita piuttosto tattica con ambedue le squadre che vadano a non incassare invece di attaccare. Le migliori occasioni le hanno i rosanero. Al 25' Rispoli mette un bel cross in area per La Gumina che non trova l'impatto. Nel finale di primo tempo Coronado vicino al gol con un'azione delle sue che lo portano alla conclusione deviata in corner. Nella ripresa Moreo si divora un gol al 22': solo, sul cross di Rispoli, mette fuori schiacciando di testa. Il Palermo passa al 35' con La Gumina servito da una sponda di destra di Moreo. Il palermitano è bravo a stoppare e tirare anche se pressato da due difensori. Al 40' espulso Marrone per doppia ammonizione. Due minuti dopo Fiordilino vicino al raddoppio con un tiro dal limite dell'area. Pareggio del Bari al 44' con Nenè bravo a farsi trovare pronto sul colpo di testa di Floro Flores e a piazzare la zampata vincente. Nel finale infuocato arriva un altro rosso per il Bari, lo prende Henderson per un fallaccio su Chochev.