Champions.. Real Madrid Bayern Monaco

In palio c'è il primo biglietto per Kiev, ma Real Madrid-Bayern Monaco è anche tanto altro. Dopo i 'veleni' del 2017 e l'andata all'Allianz Arena, le due delle regine del calcio europeo (17 tra Coppe dei Campioni e Champions complessive) si ritrovano al 'Bernabeu' per la semifinale di ritorno dove non c'è uno spartito già scritto, nonostante il 2-1 in favore delle merengue del 25 aprile. Questo perché il match d'andata non ha rispecchiato quello che si è visto in campo, con i bavaresi sciuponi e sfortunati (Robben e Boateng ko dopo appena 30') e i blancos cinici come non mai, anche se con un C.Ronaldo per una sera in ombra.

Ma il piatto domani sera sarà troppo ghiotto per pensare che il Real, questo Real impassibile e impudente, se lo farà togliere dalla bocca: è vero che c'è in ballo la finale di Kiev, ma per Sergio Ramos & Co potrebbe anche esserci l'appuntamento con la storia: vincere la grande Coppa per il terzo anno di fila, come solo il migliore Bayern di sempre (quello per intenderci di Beckenbauer e Gerd Muller) e l'Ajax di Johan Cruijff sono riusciti a fare.

Non è poco e per questo Zinedine Zidane non si fida di nessuno, tantomeno del 2-1 di sei giorni fa: "Non dobbiamo fare calcoli basandoci sul risultato dell'andata - dice 'Zizou' nella conferenza stampa della vigilia - ma dobbiamo vincere e basta. Questa è una semifinale, e ne conosciamo tutti l'importanza. Non siamo ancora in finale, dobbiamo giocarcela, basti pensare al match di ritorno contro la Juve. Ciò che abbiamo fatto in questi anni è qualcosa di incredibile - aggiunge il tecnico - il Bayern è un grande club, ma se noi daremo ciò che è nei nostri mezzi possiamo fare grandi cose".

"E' vero, il Real è abituato a giocare partite così importanti, ma lo siamo anche noi e combatteremo", gli risponde a stretto giro Jupp Heynckes che nel 1998 ha allenato e vinto la Champions proprio col Real dopo 32 anni di digiuno. "Dobbiamo far vedere di avere fame, anche se sappiamo che non ci attende un compito facile. Siamo cresciuti e ora vogliamo andare in finale, anche se sappiamo che loro faranno di tutto per impedircelo. Dovremo essere più incisivi rispetto all'andata - spiega il tecnico che dovrà fare a meno di Robben, Boateng, Neuer, Coman e Vidal - e sfruttare le occasioni così come hanno fatto loro a Monaco. In campionato abbiamo segnato 88 reti e dobbiamo essere così anche in Europa". Come riuscirci? Karl-Heinz Rummenigge, un'idea ce l'ha: "La Juve ci deve essere da esempio sul come mettere sotto pressione il Real", ha chiosato ad del club bavarese.