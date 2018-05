Tottenham piega Watford e rafforza 4/o posto

I gol di Dele Alli e del 'solito' Harry Kane consentono al Tottenham di battere il Watford 2-0 nel Monday Night della 36a giornata di Premier League. Grazie a questo successo, gli Spurs rafforzano il 4/o posto in classifica (l'ultimo buono per la Champions della prossima stagione), a 71 punti, uno in meno del Liverpool terzo (ma che ha una partita in più) e cinque di vantaggio sul Chelsea. (ANSA).