Fabbricini: "Ancelotti ct? Entro aprile ne sapremo di più"

Quello di ieri all'Hotel Parco dei Principi di Roma "è stato solo un approccio" garantisce all'Ansa il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, che però un po' si sbilancia "ma a me sembra che a lui l'idea di fare il ct della nazionale piaccia". "E' stato solo il tempo di un caffè - aggiunge Fabbricini - non abbiamo parlato di cifre. Lui, che era a Roma per motivi familiari, ora torna in Canada e siamo rimasti d'accordo di risentirci prima di fine aprile. Ecco, diciamo che entro quella data ne sapremo di più...".