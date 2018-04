MotoGp Americhe: terze libere, Marquez miglior tempo

La pioggia ha disturbato la terza sessione di prove libere del Gp delle Americhe di motociclismo, classe MotoGpm, consentendo ad Andrea Iannone di conservare il miglior tempo combinato, segnato nella Fp2 di ieri, di 2'04"599.

Alle spalle del pilota Suzuki si è avvicinato, a soli 9 millesimi, Marc Marquez (Honda), il migliore oggi con 2'04.608 davanti a Johann Zarco (Yamaha, +0.417) e allo stesso Iannone (+0.615). Nella classifica combinata, il terzo tempo è di Maverick Vinales (Yamaha), a +264. Quarto tempo per Valentino Rossi (+0.359) e quinto per Zarco (+426). Seguono Cal Crutchlow (+0.489), Alex Rins con la seconda Suzuki (+0.853), davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso (+871) e Jorge Lorenzo (+0.888). Decimo tempo per Daniel Pedrosa (+0.905).