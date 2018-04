Il clou è Siviglia-Barca, finale di Coppa del Re

Nel turno infrasettimanale caporetto di tutte le protagoniste. Pari per Barca, Real e Siviglia, sconfitta per Valencia e ieri secco 0-3 per l'Atletico in casa della Real Sociedad. Per la squadra di Simeone e' l'addio alle flebili speranze scudetto. Ora i riflettori sono puntati sulla finale di domani della Coppa del Re: il Siviglia di Montella, fuori dalla Champions vecchia e nuova, prova la grande impresa contro il Barça che e' in un momento delicato. Mancano tre punti allo scudetto, ma brucia ancora l'eliminazione con la Roma. La vittoria nella Coppa del Re attenuerebbe le conseguenze del ko all'Olimpico. Il Real riposa in attesa della sfida col Bayern mentre il Betis sta per assaporare la gioia di una insperata qualificazione all'Europa League e prova a fare uno scherzo all'Atletico concentrato sulla prossima semifinale con l'Arsenal.

Il quadro della 34/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Leganés-Deportivo 0-0

Eibar-Getafe 0-1

Celta Vigo-València

Girona-Espanyol domenica ore 12

Málaga-Real Sociedad ore 16.15

Las Palmas-Alavés ore 18:30

Atlético Madrid-Betis ore 20:45

Athletic-Levante lunedì ore 21