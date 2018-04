Serie A, Spal-Roma: le formazioni

Ecco le probabili formazioni di Spal-Roma, l'anticipo della 34esima giornata di campionato che si gioca sabato 21 aprile alle 15

Spal (3-5-2): 97 Meret, 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe, 29 Lazzari, 25 Everton Luiz, 28 Schiattarella, 19 Kurtic, 14 Mattiello, 10 Floccari, 7 Antenucci. (1 Gomis, 92 Marchegiani, 15 Vaisanen, 5 Simic, 21 Salamon, 24 Vitale, 12 Konatè, 9 Bonazzoli, 85 Dramè, 88 Grassi, 77 Viviani, 43 Paloschi). All.: Semplici.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Salamon, Costa, Lazzari.

Indisponibili: Borriello, Costa.

Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 33 Silva, 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 7 Pellegrini, 17 Under, 14 Schick, 8 Perotti. (28 Skorupski, 18 Lobont, 3 Pellegrini, 5 Juan Jesus, 13 Capradossi, 25 Bruno Peres, 6 Strootman, 21 Gonalons, 30 Gerson, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy). All.: Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Juan Jesus.

Indisponibili: Karsdorp, Kolarov, Defrel.

Arbitro: Tagliavento di Terne

Quote Snai: 4,75 3,55 1,80.