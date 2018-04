Serie A: Chievo Torino, Genoa Crotone

Notiziario di Genoa-Crotone.K. Gruppo diviso in due parti nella seduta odierna svolta dai rossoblù tra il centro sportivo Signorini e il campo Gambino di Arenzano, terreno in sintetico, casa della Primavera. Nel programma tattica ma soprattutto analisi dei singoli in vista dell'anticipo di sabato con il Crotone al Ferraris. Buone notizie per Taarabt ed El Yamiq, entrambi regolarmente a disposizione, così come per Spolli che dopo gli acciacchi dei giorni scorsi si è allenato regolarmente. Da valutare Bertolacci alle prese con un affaticamento, che ha svolto lavoro differenziato e sarà valutato domani. Contro i calabresi sicuri assenti Rigoni e Izzo. CROTONE: MARTELLA C'E', BARBERIS IN FORSE Procede la marcia di avvicinamento del Crotone alla sfida di sabato in trasferta contro il Genoa. Agli ordini di Zenga questa mattina la squadra ha lavorato sui campi del centro sportivo. Allenamento tattico per provare i movimenti offensivi e difensivi da replicare contro i liguri, ma anche molta cura sui calci piazzati. Rientrato nei ranghi Martella, che si è allenato regolarmente col gruppo, mentre Barberis si è fermato a causa di una botta alla caviglia (le sue condizioni verranno valutate domani). Nalini prosegue col programma di recupero personalizzato. Partenza per Genova prevista per venerdì pomeriggio dopo la seduta di allenamento mattutina.

CHIEVO-TORINO - I giocatori del Chievo si sono allenati a Veronello in vista dell'anticipo di sabato contro il Torino al Bentegodi. Maran non ha particolari problemi di formazione potendo contare sul recupero di Castro a centrocampo. C'era anche il presidente Urbano Cairo a seguire l'allenamento del Torino ieri al Filadelfia. Mazzarri rischia di non avere Ljajic sabato a Verona contro il Chievo. Il fantasista serbo ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Solo terapie per Berenguer (contusione al ginocchio sinistro) e per Milinkovic-Savic (lesione muscolare ai flessori della coscia destra). Seduta personalizzata giovedì per Niang per i postumi dell'affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra.