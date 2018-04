Serie A: Cagliari Udinese

Doppia seduta di allenamento per i rossoblù di Lopez in vista della partita di sabato alla Sardegna Arena contro l'Udinese (ore 15). Pienamente recuperato Cigarini, è tornato parzialmente in gruppo Han; terapie, invece, per gli infortunati Dessena, Deiola e Farias.Si sta pian piano svuotando l'infermeria dell'Udinese. Fofana ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo e sembra pienamente recuperato dopo l'infortunio, tanto che Oddo potrebbe portarlo in trasferta a Cagliari, almeno in panchina.

Nell'ultima seduta di allenamento hanno svolto il lavoro con il resto del gruppo anche Larsen, Nuytinck, Samir che nei giorni scorsi avevano svolto una preparazione differenziata, ma solo a scopo precauzionale. Nella lista degli indisponibili restano dunque al momento solo Behrami e Angella.