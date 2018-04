Premier League: City, ostacolo Tottenham

Tutto chiarito, o quasi, in Premier. Il City si lecca le ferite Champions e non sa ancora se potra' festeggiare lo scudetto. Sara' impegnato infatti nel match clou col Tottenham di Pochettino, saldamente al terzo posto. Ai Citizens serve una prova orgogliosa, ma per festeggiare ci vorrebbe un evento difficile, il ko dell'United col West Brom. Vittorie probabili per Chelsea, Liverpool e Arsenal, incerto Burnley-Leicester

Il quadro della 34/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Southampton-Chelsea sabato 13:30

Crystal Palace-Brighton ore 16

Burnley-Leicester

Huddersfield-Watford

Swansea City-Everton

Liverpool-Bournemouth ore 18:30

Tottenham-Manchester City ore 20:45

Newcastle-Arsenal domenica ore 14:30

Manchester United-West Bromwich ore 17

West Ham United-Stoke City lunedì ore 21

Premier, le curiosità sulla 34ª giornata - VIDEO