Ligue1: festa scudetto per il Psg se batte il Monaco

Il Psg vuole imitare il Bayern, che ha conquistato lo scudetto battendo i rivali di sempre del Dortmund. I parigini infatti ricevono i campioni uscenti del Monaco e, con tre punti, potranno festeggiare il titolo, il quinto negli ultimi sei anni. Continua la volata per il terzo posto tra il Lione e il Marsiglia di Garcia (brillante semifinalista in Europa League), entrambe alle prese con avversari agevoli come Amiens e Troyes.

Il quadro della 33/ma giornata

Angers-Nizza stasera

Lione-Amiens sabato alle 17

Caen-Tolosa ore 20

Lilla-Guingamp

Nantes-Digione

Rennes-Metz

Strasburgo-St. Etienne

Montpellier-Bordeaux domenica ore 15

Troyes-Marsiglia ore 17

Paris SG-Monaco ore 21

Ligue 1, le curiosità sulla 33ª giornata - VIDEO