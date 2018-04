LaLiga: test Valencia per il Barça. VIDEO

Bastonato inopinatamente dalla Roma, il Barca prova a uscire dall'incubo Champions avvicinandosi allo scudetto. Il traguardo e' vicino per i blaugrana che hanno un test difficile ospitando il Valencia di Zaza, sicuro della qualificazione Champions e che proviene da cinque successi consecutivi. E' l'occasione per valutare gli strascichi del ko dell'Olimpico. Salvatosi con un rigore al 98', il Real di Ronaldo ha un test defatigante in casa del fanalino di coda Malaga. Anche per l'Atletico, impegno facile col Levante mentre ben piu' interessanti sono Girona-Betis e Siviglia-Villarreal: una delle quattro restera' fuori dalla prossima Europa League.

