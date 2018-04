Li e un anno di Milan, rispetteremo impegni finanziari

"Stiamo dedicando tutte le nostre energie a questo progetto di crescita del Milan. Certamente abbiamo ancora della strada da fare per raggiungere i nostri obiettivi e per riportare il Club lì, dove merita di essere: ai vertici del calcio europeo". Così il presidente rossonero, Li Yonghong, che domani festeggia un anno dall'acquisto della società. "Questo - spiega in una lettera aperta - è solo l'inizio del progetto di rendere il Milan stabile e vincente, che porteremo avanti puntando sempre all'eccellenza e nel pieno rispetto di tutti gli impegni finanziari assunti". "Cari tifosi, sono molto emozionato di festeggiare il nostro primo anno insieme", esordisce colui che il 13 aprile dell'anno scorso ha acquistato il Milan dalla Fininvest di Silvio Berlusconi. "Molte cose sono successe in questi dodici mesi. La scorsa estate abbiamo finalizzato con vera passione l'investimento finanziario più importante nella storia del Club, dando vita a un team giovane, talentuoso e ambizioso, guidato da Rino Gattuso, un allenatore passionale e carismatico. Un tecnico che gode della mia stima incondizionata, del supporto della dirigenza, di tutte le persone del Milan e, ne sono sicuro, dei tifosi rossoneri di tutto il mondo - prosegue la lettera di Li Yonghong -. Abbiamo affrontato un percorso ricco di sfide, la strada fatta quest'anno non sarebbe stata possibile senza il contributo di ogni singolo dipendente del Club e di questo ve ne sono molto grato. Colgo l'occasione per sottolineare ancora una volta che stiamo dedicando tutte le nostre energie a questo progetto di crescita del Milan. Certamente abbiamo ancora della strada da fare per raggiungere i nostri obiettivi e per riportare il Club lì, dove merita di essere: ai vertici del calcio europeo". "Mentre stiamo celebrando questo primo anno positivo - sottolinea il presidente rossonero -, sappiamo che questo è solo l'inizio del nostro progetto di rendere il Milan stabile e vincente, un progetto che porteremo avanti puntando sempre all'eccellenza e nel pieno rispetto di tutti gli impegni finanziari assunti. La vostra passione, la nostra passione, saranno la nostra ispirazione quotidiana. 'Le stelle sono la nostra destinazione'. Grazie a tutti voi per il sostegno dimostrato a questa squadra giovane e ricca di talento, insieme possiamo raggiungere qualcosa di veramente speciale. Forza Milan!".