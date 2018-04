Champions: Bayern Monaco Siviglia

Il Bayern Monaco ospita mercoledì il Siviglia di Montella nel ritorno dei quarti di Champions League. I bavaresi hanno vinto in trasferta all'andata 2-1 a Siviglia, e la rimonta per Montella appare problematica. Il Bayern ha vinto sabato il 28/o scudetto in Bundesliga con una marcia trionfale dopo il claudicante inizio con Ancelotti. La squadra ha cambiato marcia ed e' forse la piu' in forma d'Europa. Il Siviglia di Montella, che ha eliminato negli ottavi lo United di Mourinho, è crollato a Vigo, chiaramente deconcentrato, ma provera' a smentire tutti i pronostici