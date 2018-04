Champions: City e italiane, il sogno di una goleada

Guai ai vinti. Il weekend di campionato riscatta solo parzialmente le squadre uscite con le ossa rotte dall'andata dei quarti di finale di Champions rendendo in ardua salita il tentativo di riscatto nelle gare di domani e mercoledì. Al Manchester City va di traverso la festa scudetto per la rimonta di due gol degli odiati cugini dello United, il Siviglia di Montella subisce l'onta del 4-0 col modesto Celta, la Roma cade in casa con la Fiorentina. Meglio la Juve, che ha bisogno però di due rigori e una tripletta di Dybala per scrollarsi di dosso il doppio recupero del fanalino di coda Benevento.

Rimane comunque la necessità di imprese titaniche per capovolgere il verdetto della settimana scorsa. In Europa League invece la Lazio giovedì a Salisburgo parte in vantaggio, consapevole pero' che uno 0-2 comporterebbe l'eliminazione.

E' ancora nella mente degli spettatori allo stadio e in tv lo spettacolare andamento delle gare d'andata. L'unica sorpresa è venuta dalla caduta pesante del Manchester City, 'spiaggiato' da un tris del Liverpool a trazione Salah. Un vantaggio considerevole, ma se c'è una squadra che può ambire a ribaltare il gap e' proprio quella di Guardiola, che ha un gioco sopraffino e un organico sontuoso. Ma il Liverpool, che ha snobbato il derby con l'Everton limitandosi a un pari, ha una freccia come Salah in grado di chiudere la gara in qualsiasi momento. Guardiola si fa coraggio pensando al 'suo' Barca che l'anno scorso ha rimontato lo 0-4 col Psg.

Possibilità minori per la Roma che ospita il Barca dopo il 4-1 dell'andata, punizione severa oltre i demeriti dei giallorossi, che pero' psicologicamente hanno subito il ko anche coi viola non riuscendo a sfruttare le solite occasioni create. Col derby in arrivo la Roma deve provare a ottenere un risultato di prestigio cercando di ricreare le condizioni che hanno determinato le vittorie con Chelsea e Napoli, punte di una stagione con troppi scivoloni interni. E stavolta ci sarà un Messi in migliori condizioni, come dimostra la tripletta di sabato in Liga. Possibilità solo statistiche anche per la Juventus che, dopo il pesante tonfo interno con la sforbiciata gioiello di Ronaldo applaudita da tutti a Torino, dovrebbe vincere 4-0 mercoledì al Bernabeu. Si attende comunque una gara orgogliosa, sulla falsariga di quella a Londra col Tottenham, per provare e mettere in difficoltà il Real, riscattare la resa dell'andata e uscire eventualmente di scena a testa alta.

L'unico risultato non ancora compromesso è quello dell'ultimo quarto: il Bayern ha vinto in trasferta all'andata 2-1 a Siviglia, ma anche qui l'impresa appare problematica. Il Bayern ha vinto sabato il 28/o scudetto in Bundesliga con una marcia trionfale dopo il claudicante inizio con Ancelotti. La squadra ha cambiato marcia ed e' forse la piu' in forma d'Europa. Il Siviglia di Montella, che ha eliminato negli ottavi lo United di Mourinho, è crollato a Vigo, chiaramente deconcentrato, ma provera' a smentire tutti i pronostici. Insomma, considerando tutto, difficilmente si prescinderà da semifinali con Real, Barca, Liverpool e Bayern.