Serie A: Torino Inter

Terapie per Niang, squalifica per Rincon. Sono le uniche due assenze per Mazzarri in vista della sfida di domenica all'ora di pranzo contro l'Inter: il tecnico granata cercherà di confermare la formazione che ha travolto il Crotone per 4-1, riproponendo la difesa a tre, con il ritorno di N'Koulou che comporrà la linea con Burdisso e Moretti, Ansaldi e De Silvestri sulle fasce a centrocampo e Obi a sostituire Rincon al fianco di Baselli. In avanti spazio ancora a Ljajic dietro la coppia Belotti-Iago Falque. - L'Inter dimentica le fatiche di San Siro e il pareggio a reti bianche con il Milan e torna al lavoro con l'orizzonte alla trasferta di domenica a pranzo contro il Torino, guidato in panchina dall'ex Walter Mazzarri. I nerazzurri, per espugnare il Grande Torino, confidano in un ritorno al gol di Mauro Icardi, eroe mancato del derby. Spalletti pare intenzionato a confermare per la quinta partita consecutiva la stessa formazione, capace di conquistare 10 punti in quattro gare. Tutti a disposizione del tecnico nerazzurro: stamattina consueto lavoro di scarico per i giocatori maggiormente impegnati contro il Milan, lavoro regolare per tutti gli altri con esercizi finalizzati al possesso palla e partitella finale a campo ridotto.