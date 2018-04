Serie A: Sampdoria Genoa

"Sampdoria sfavorita? E' sicuramente una battuta e la prendiamo come tale". Davide Ballardini risponde così alle parole di Marco Giampaolo che aveva presentato la sua squadra come 'sfavorita' per il derby di domani sera. Nessuna polemica però da parte di Ballardini preoccupato più che altro delle condizioni fisiche dei suoi giocatori. "Sarà la terza partita in una settimana e dovremo valutare tra oggi e domattina le condizioni di molti elementi. Izzo e Veloso non ci saranno. Galabinov? si è allenato col gruppo e risponde alle sollecitazioni ma valuteremo". Il Genoa arriva a questa sfida forte del successo conquistato con il Cagliari ma a Ballardini è vietato parlare di serenità. "Sarebbe gravissimo avere meno ansia - ha detto il tecnico -. Se sei sereno non va bene. La serenità va dosata, con la serenità faccio poco o nulla. Invece con l'attenzione, la consapevolezza, la voglia di fare bene e la giusta tensione riesci a dare il meglio di te".

Giampaolo, derby è un affare di famiglia - "Il derby è dei tifosi: è un affare di famiglia e i calciatori devono interpretare al meglio questa gara". In casa Sampdoria il tecnico Marco Giampaolo vuole regalare una gioia al pubblico blucerchiato nella stracittadina n. 166 col Genoa in programma domani al Ferraris alle 20.45. Nella conferenza stampa della vigilia a Bogliasco indica la strada: "Dobbiamo portare in alto il sentimento della tifoseria" ha aggiunto ancora il tecnico che punta l'obiettivo Europa: "Siamo in questa posizione di classifica da tanti mesi e vogliamo rimanerci per provare a inseguire un risultato straordinario e se siamo lì il merito è anche dei nostri tifosi". Domani rifinitura a Bogliasco per sciogliere gli ultimi dubbi anche se Fabio Quagliarella dovrebbe essere recuperato dopo l'affaticamento muscolare. In attacco la novità potrebbe essere Gianluca Caprari come trequartista alle spalle di Duvan Zapata e Quagliarella. A centrocampo sicura la linea a tre composta da Karol Linetty, Lucas Torreira e Dennis Praet. E poi si parla del Genoa. Giampaolo applaude Davide Ballardini ("Ha fatto un ottimo lavoro", ha detto il tecnico blucerchiato) e avverte la Samp: "Sarà un match complicato, non solo tecnico ma anche fisico: ho grande rispetto per il Genoa - ha detto Giampaolo -. L'ho detto già prima della gara di andata: ritengo che abbiano una squadra organizzata, quadrata. Subisce pochi gol e riesce sempre a stare in partita".