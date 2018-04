Serie A: Roma Fiorentina

"Non è stato facile tornare da Barcellona, eravamo tutti rammaricati per il risultato perché non meritavamo quel passivo, ma dobbiamo guardare avanti. Stiamo crescendo dal punto di vista della mentalità, ma non basta, questo dice il risultato". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'impegno con la Fiorentina in campionato che arriva dopo il pesante 4-1 subito dai giallorossi in Champions League. Per la gara coi viola il tecnico non potrà ancora avere a disposizione il turco Under ("spero di ritrovarlo in tempo per il ritorno col Barcellona"), e dovrà fare a meno anche di Perotti che al Camp Nou "ha subito un brutto colpo al polpaccio" e sarà sostituito da Defrel. La rifinitura sarà decisiva invece per sciogliere il nodo Nainggolan, in dubbio dopo il forfait col Barça.

Pioli, vogliamo continuare a divertici - "Nonostante le fatiche di Champions e il 4-1 subito a Barcellona che non le rende giustizia, sono sicuro che troveremo domani una Roma forte e motivata. Noi però stiamo bene come dimostrano gli ultimi risultati e vogliamo continuare a divertirci". Così Stefano Pioli alla vigilia della trasferta con i giallorossi contro cui mancheranno tre giocatori importanti come Chiesa, Badelj e Théréau. Assente De Sanctis, ma il tecnico appare comunque fiducioso. "La Roma è più forte, quindi non possiamo pensare di giocare sempre nella sua metà campo - ha proseguito Pioli - però l'approccio dovrà essere quello di provare a vincere dal primo all'ultimo minuto". Per sostituire Chiesa sono in ballottaggio Gil Dias, Eysseric e Falcinelli. Tra i convocati, per la prima volta, un altro figlio d'arte come Riccardo Sottil, maglia numero 21.

Gasperini, Spal ha motivazioni forti - "Dobbiamo lavorare per migliorare la concretezza, perché è da tempo che ci vuole qualche occasione in più per finalizzare". Gian Piero Gasperini si accinge a chiudere a Ferrara il trittico a cavallo di Pasqua aperto con l'Udinese e proseguito martedì con il recupero dell'ottava di ritorno finito decisamente male per la sua Atalanta, risucchiata dalla diretta concorrente nel trio a 47 con la Fiorentina. Una zavorra sulla strada dell'Europa League (per la classifica avulsa andrebbero ai preliminari i blucerchiati) che ha lasciato un monito a Zingonia: dimenticare la Sampdoria. "Avevamo molta fiducia in quella partita, a cui arrivavamo in vantaggio di classifica e coi favori del pronostico - è l'ammissione del tecnico nerazzurro -. La sconfitta ci ha stupito: rivedendola devo ammettere che pur avendo fatto errori il primo tempo è stato molto buono e nella ripresa la reazione è stata ottima". Un calo fisico, non di concentrazione: "Spendendo molto per recuperare e giocando ogni tre giorni è inevitabile subire cali - prosegue Gasperini -. Ci siamo giocati un jolly che avremmo volentieri rinviato più in là, ora dobbiamo riprendere a fare punti". Nella tana di una squadra piena di atalantini, di cui un paio anche di cartellino (più l'infortunato Mattiello): "Kurtic, Paloschi, Grassi e Dramé (ai box pure lui, ndr): auguriamo loro tutto il bene possibile, magari da domenica in poi - sorride l'allenatore dei bergamaschi -. La Spal sta facendo il suo campionato e lotta per la salvezza. Ha motivazioni forti quanto le nostre, sta andando bene anche in trasferta tanto che col Genoa ha saputo spingere per recuperare". Una compagine che ha imposto lo 0-0 casalingo alla capolista e da Crotone in avanti è in serie positiva da cinque partite: "Contro la Juve o il Napoli non era lo stesso tipo di gara, quando si è davanti al proprio pubblico e si ha bisogno di fare risultato si deve anche osare qualcosa di più in attacco", obietta Gasperini. Sempre alle prese con la conta in infermeria: "Haas ha avuto la febbre ma sta già meglio, Caldara è stazionario ma non dà segnali né in un senso né nell'altro, mentre per Spinazzola, Ilicic e Rizzo sarà difficile un recupero anche la prossima settimana". Dietro, la regia della retroguardia dovrebbe essere affidata a Palomino, con Masiello a sinistra e Mancini (titolare da perno con la Samp) a insidiare Toloi a destra; sulle corsie, Hateboer e Gosens, in mezzo de Roon-Freuler e Cristante dietro Gomez e non Cornelius, come suggerirebbero il turnover e la stazza della difesa spallina, ma probabilmente il confermato Petagna. Protagonista di un'intervista apparsa stamani su L'Eco di Bergamo in cui ricorda la strigliata del mister dopo Roma-Atalanta del 6 gennaio scorso, quando l'Atalanta era in inferiorità numerica per il rosso a de Roon ma il centravanti non era mai entrato in partita: "Andrea è un ragazzo molto positivo, noi abbiamo bisogno di stare bene fra di noi e lasciamo volentieri agli altri le depressioni - rimarca Gasperini -. Quella volta non aveva l'atteggiamento giusto, gli ho chiesto di starci più vicino e di crescere insieme a noi". Ultima battuta sul '98 Musa Barrow, punta gambiana che per ora è solo subentrato in corso d'opera: "Ha alcune caratteristiche interessanti, perché è bravo a liberarsi in area e anche a scambiare palla. La sua forza è davanti, ma è un po' leggerino e si fa trovare ancora poco. Con la Samp partendo defilato ha dato il suo contributo".