Serie A: Napoli Chievo, Udinese Lazio

Una difesa da blindare. E' questo il compito che attende Maurizio Sarri nei giorni di avvicinamento alla sfida contro il Chievo di domenica al San Paolo. Contro i veronesi peserà infatti l'assenza di Raul Albiol, perno fondamentale della seconda difesa meno perforata della serie A. Il Napoli ha subito 20 gol in 30 partite di campionato, quattro in più della Juventus: una media impressionante da 0,66 gol a partita. Media che però sale sensibilmente quando manca il centrale ex Real Madrid: senza Albiol, in campionato, gli azzurri hanno incassato sette gol in sei partite, con una media notevolmente più alta di 1,16 ogni 90', esattamente mezzo gol in più a gara. Sarri chiede quindi massima concentrazione a Koulibaly, apparso svagato contro il Sassuolo, e si aspetta una prova maiuscola da Chiriches che sarà chiamato a sostituire Albiol. Ma Sarri vuole blindare il reparto e per questo oggi ha anche attuato uno specifico allenamento per i portieri, con la macchina sparapalloni a testare la reattività di muscoli e occhi di Pepe Reina.

"La società si assume la responsabilità delle scelte che hanno portato l'Udinese nell'attuale situazione. Oggi è importante sottolinearlo, per iniziare quel percorso che ci dovrà portare a fare punti velocemente". Lo ha reso noto Udinese calcio oggi attraverso una nota ufficiale dopo la settima sconfitta consecutiva subita martedì in casa con la Fiorentina e dopo i fischi partiti dagli spalti, ribadendo la fiducia e il supporto al proprio staff tecnico e alla squadra. "I fischi li abbiamo sentiti bene, erano forti e chiari. Ma leggo di analisi tecniche relative alla forma fisica e psicologica dei giocatori, della preparazione. Il momento di difficoltà non è legato a una singola causa ma a una serie di concause, e quindi è la società intera, la proprietà, che ne risponde", ha affermato il patron bianconero Gianpaolo Pozzo. "Adesso i nostri dirigenti hanno il compito di trovare soluzioni operative che necessariamente devono provenire dall'interno - ha continuato Pozzo - unirsi, fare il meglio possibile, continuare a dare costante supporto al mister e ai giocatori. Ma sia chiaro che qui nessuno si tira indietro. Tutti dobbiamo fare il nostro lavoro: scusarsi è doveroso, ma ottenere risultati è l'obiettivo", conclude la nota.