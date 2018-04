Premier: City, derby con Mourinho vale lo scudetto

Il City di Guardiola si lecca le ferite della caporetto Champions con il Liverpool e prova a sfogare la sua ira nel derby con l'United di Mourinho. Una vittoria sancirebbe lo scudetto, frutto di un'annata memorabile in Premier, ma certo ci sarebbe comunque il retrogusto amaro di un ko in Champions arduo da ribaltare. Anche lo scoppiettante Liverpool e' atteso dal sentito derby con l'Everton e ha la possibilita' di portarsi al secondo posto. Stracittadina anche per il Chelsea che affronta il West Ham ed e' comunque fuori dalla volata per il quarto posto. Il club sta gia' pianificando il futuro che sara' senza Conte.

