Bundesliga: Bayern ad una vittoria dal titolo

Titolo in arrivo per il Bayern del 73/enne Jupp Heynckes che ha rigenerato la squadra rinforzata da James Rodriguez. Bastera' battere il modesto Augsburg per fregiarsi del 28/o scudetto, il sesto consecutivo, con cinque turni d'anticipo. Lo Schalke dovrebbe blindare il secondo posto in casa dell'Amburgo. Qualche problema potrebbe avere l'incerto Dortmund ospitando il quadrato Stoccarda. Avvincente la corsa per il quarto posto che coinvolge Lipsia, Leverkusen (che si affronteranno nella sfida piu' equilibrata della giornata) e Francoforte, che ospita l'Hoffenheim.

