Domina Premier fallisce in Europa, processo a Guardiola

Più che una sconfitta, una disfatta umiliante quella subita da Pep Guardiola a Liverpool: già sabato il suo Manchester City potrebbe vincere la Premier League, ma la lezione impartitagli da Jurgen Klopp è destinata a restare come una macchia indelebile nella - fin qui - immacolata carriera del tecnico catalano. Dominano in Europa i club spagnoli, ma l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco si schianta contro il muro rosso dei Reds, protagonisti ad Anfield di un primo tempo strepitoso. Le reti di Salah - 38esimo centro stagionale, sempre piu' protagonista tra il suo Egitto e la Premier - Oxlade-Chamberlain e Mané definiscono i contorni di una serata di gloria, che ipoteca la qualificazione alla semifinale di Champions League.

Il giorno dopo la stampa britannica esalta la prestazione dei Reds, ma non risparmia critiche, anche dure, alla dominatrice della stagione domestica, già vincitrice della Coppa di Lega. "Il sogno di Pep va in frantumi sotto la furia dei Reds", il commento del Sun che affida l'apertura ad un inequivocabile "Distrutti". Il riferimento, fin troppo evidente, ai Citizens, che sabato però potrebbero stabilire un primato: vincendo il derby contro il Manchester United si garantirebbero la matematica conquista del campionato. Mai nessun club è riuscito a conquistare la Premier già il 7 aprile. Eppure non basta per alleviare la delusione, troppo dura "la lezione di tattica data da (Jurgen) Klopp", come scrive il Times.

Perché i meriti del tecnico tedesco si riflettono, amplificati, negli errori commessi da Guardiola, che - titola il Telegraph - è finito vittima di un "Demolition Jo" da parte del suo collega. O forse - più semplicemente - "delle sue stesse paure" scrive il Guardian, con riferimento alla scelta di schierare un (ANSA) - ROMA, 5 APR - centrocampista (Gundogan) al posto di un attaccante (Sterling). Dopo due Champions vinte sulla panchina del Barcellona (2009-2011), e due semifinali con il Bayern Monaco, Guardiola non riesce a ritrovare il passo europeo. Lo scorso anno aveva chiuso - per la prima volta in carriera - senza titoli. Quest'anno non gli potrà fuggire la Premier. Ma il catalano è il primo a sapere che la consacrazione passa solo dall'Europa, e quello di Liverpool è un flop che non sarà facile dimenticare.