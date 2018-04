Serie A: in campo Udinese Fiorentina 0-0 LIVE

Al 13' del primo tempo di Udinese- Fiorentina sui mega schermi dello Stadio Friuli Dacia Arena comparirà la foto del capitano della viola Davide Astori. E' l'iniziativa che Udinese e Fiorentina hanno scelto per ricordare il Capitano viola durante la partita ogig , a un mese dalla sua scomparsa. Astori indossava la maglia viola numero 13. La foto sui mega schermi sarà un modo per ricordarlo e invitare tutto il pubblico presente allo stadio a dedicargli un lungo e sentito applauso. In quel momento i tifosi dell'Auc (associazione udinese club) esporranno uno striscione dedicato al giocatore viola.

In campo (RISULTATI E CLASSIFICA)

Udinese-Fiorentina 0-0

Genoa-Cagliari 0-0

Atalanta Sampdoria 0-0

Probabili formazioni

Udinese-Fiorentina. Udinese (3-5-2): 1 Bizzarri; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 3 Samir; 27 Widmer, 72 Barak, 99 Balic, 14 Jankto, 53 Ali Adnan; 10 De Paul, 20 Maxi Lopez (A disp.22 Scuffet, 25 Borsellini, 17 Nuytinck, 97 Pezzella, 11 Zampano, 69 Ndreu, 23 Hallfredsson, 13 Ingelsson, 21 Pontisso, 18 Perica, 15 Lasagna). All. Oddo Squalificati: nessuno Diffidati: Jankto Indisponibili: Behrami, Angella, Fofana. Fiorentina (4-2-3-1): 57 Sportiello; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 24 Benassi, 17 Veretout; 25 Chiesa, 8 Saponara, 10 Eysseric; 9 Simeone. All.: Stefano Pioli A disp.: 97 Dragowski, 22 Cerofolini, 2 Laurini, 76 Bruno Gaspar, 51 Hristov, 11 Falcinelli, 28 Gil Dias, 19 Cristoforo, 14 Dabo, 27 Lo Faso, 15 Maxi Olivera. Indisponibili: Badelj, Thereau Squalificati: nessuno Diffidati: Chiesa Arbitro: Banti di Livorno Quote Snai: 3,55; 3,20; 2,20.

Genoa-Cagliari. Genoa (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanovic, 20 Rosi, 22 Lazovic, 4 Cofie, 88 Hiljemark, 93 Laxalt, 19 Pandev, 10 Lapadula (23 Lamanna, 38 Zima, 13 Rossettini, 17 El Yamiq, 18 Migliore, 32 Pereira, 45 Medeiros, 24 Bessa, 40 Omeonga, 49 Rossi). All.: Ballardini Squalificati: Bertolacci, Taarabt. Diffidati: Rigoni. Indisponibili: Veloso, Izzo, Galabinov. Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 3 Andreolli, 23 Ceppitelli, 15 Castan; 16 Faragò, 21 Ionita, 18 Barella, 20 Padoin, 22 Lykogiannis, 32 Han, 30 Pavoletti. (A disp.: 1 Rafael, 19 Pisacane, 13 Romagna, 12 Miangue, 4 Dessena, 27 Deiola, 38 Caligara 7 Cossu, 9 Giannetti, 17 Farias, 24 Ceter, 25 Sau). Allenatore Lopez Diffidati: Ceppitelli, Barella, Andreolli, Cigarini Indisponibili: Cigarini, Joao Pedro Squalificati: nessuno Arbitro: Maresca di Napoli Quote Snai: 1,87; 3,25; 4,75

Atalanta-Sampdoria: Atalanta (3-4-1-2): 91 Gollini; 28 Mancini, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 4 Cristante; 10 Gomez, 29 Petagna. (1 Berisha, 31 Rossi, 3 Toloi, 13 Caldara, 95 Bastoni, 21 Castagne, 23 Melegoni, 32 Haas, 99 Barrow, 9 Cornelius). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Toloi. Indisponibili: Ilicic, Rizzo, Spinazzola. Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 19 Regini, 16 Linetty, 28 Capezzi, 18 Praet, 11 Alvarez, 9 Caprari, 91 Zapata. (72 Belec, 92 Tozzo, 3 Andersen, 7 Sala, 29 Murru, 41 Verre, 90 Ramirez, 14 Stijepovic, 27 Quagliarella All.: Giampaolo. Squalificati: Torreira. Diffidati: Ferrari, Barreto, Linetty, Bereszynski, Caprari. Indisponibili: Barreto, Kownacki, Strinic. Arbitro: Pasqua di Tivoli Quote Snai: vittoria Atalanta 1.45; pareggio 4.25; vittoria Sampdoria 7.50.