Champions: Liverpool-Manchester City

Derby di Premier tra Liverpool e Manchester City nei quarti di Champions League. L a corazzata Guardiola ha mostrato il miglior calcio europeo in stagione con prestazioni scintillanti, manovra scorrevole e ficcante, gol a grappoli, sia in Premier (che si avvia a vincere con vantaggio siderale) che in Champions, oltre a essersi aggiudicata la Coppa di Lega. Ma il Liverpool di Klopp, dopo la lezione dell'andata (0-5) si e' riscattato battendo 4-3 il City nel ritorno in una delle migliori partite dell'anno e puo' disporre di un Salah in stato di grazia.