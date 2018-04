Champions League: Juventus Real Madrid 0-1

In campo Juventus Real Madrid 0-1 (DIRETTA) e Siviglia-Bayern Monaco 1-1 (Sarabia al 32', Ribery al 37'), andata dei quarti di finale di Champions League.

LA CRONACA



28' AMMONIZIONE per Bentancur che commette un fallo su Casemiro.

25' Khedira per Douglas Costa che in area non riesce a portarsi la palla sul sinistro venendo anticipato da Varane.

23' HIGUAIN! Ottimo intervento di Navas che respinge una zampata a botta sicura dell'ex Napoli su punizione.

21' Ottima chiusura di Varane che impedisce a Dybala di calciare dai 20 metri.

19' Appare un po impaurita la Juve: il gol a freddo di Ronaldo sta condizionando i bianconeri.

16' Palla morbida di Marcelo a pescare dei compagni: fa buona guardia Buffon.14' 13 gol in 9 partite: numeri pazzeschi per Ronaldo decisivo anche in questa Champions.

12' Buona incornata di Varane da corner: palla alta.

10' Buona reazione da parte della Juventus che sta attaccando ma i Blancos in contropiede sono sempre pericolosissimi.

8' DYBALA! Ottimo servizio di Khedira per l'argentino: mura Ramos.

6' Ammutolita l'Allianz Arena, in occasione della rete grande responsabilità è della catena di destra bianconera che si è persa totalmente Isco.

3' GOL! RONALDO! Brutto colpo a freddo per la Juventus. Isco penetra sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che il portoghese devia in rete.

1' SI COMINCIA!

0' Clima pazzesco all'Allianz Stadium: la Juve si schiera con un inedito 4-4-2, Zidane risponde con il solito 4-3-3.



Formazioni

Ci sono Alex Sandro e Asamoah nella Juventus che affronta tra poco il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Max Allegri ridisegna i bianconeri e lascia fuori dai titolari Matuidi, con Bentancur preferito a Marchisio a centrocampo accanto a Khedira. In difesa, davanti a capitan Buffon, la coppia centrale è formata da Barzagli (preferito a Rugani) e Chiellini, con De Sciglio e appunto Asamoah. A centrocampo le ali sono appunto Alex Sandro e Douglas Costa; confermati in attacco Dybala e Higuain. Nel Real Madrid, invece, Zidane sceglie Isco nel ruolo di suggeritore delle due punte Ronaldo e Benzema. Dietro allo spagnolo Modric, Casemiro e Kroos, in difesa Carvajal, Varane, Ramos e Marcelo. La formazione è la stessa di Cardiff, dove dieci mesi fa come oggi gli spagnoli alzavano la Champions battendo in finale proprio la Juve.