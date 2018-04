Serie B, L'Empoli vince ancora, bene il Bari, male il Palermo

Si sono disputati lunedì 2 aprile i recuperi della 29Ma giornata del campionato di Serie B

Foggia-Empoli 0-3 - Nel recupero di Pasquetta della 29^ giornata di campionato, l'Empoli travolge il Foggia in modo anche più netto di quanto dica il 3 a 0 finale. Un Empoli a tratti straripante che ha portato via i tre punti dallo Zaccheria con irrisoria facilità, mettendo in mostra un gioco preciso, veloce ed efficace. Troppo forte la squadra di Andreazzoli per un Foggia svagato, poco grintoso e timoroso che nulla ha potuto per evitare una sconfitta che, comunque, non pregiudica il suo cammino per la salvezza. Parte subito forte l'Empoli che con Caputo sfiora il gol all'11'. Tre minuti dopo, su rinvio sciagurato di Guarna, la palla finisce sui piedi di Zajc che ha il tempo per prendere la mira e di scaraventare sul palo la piuù facile delle palle gol. E' il preludio al vantaggio che arriva al 17' con lo stesso Zajc che si rifà del gol mancato in precedenza. Al 21' e al 22' si vede il Foggia chenon conclude a rete come potrebbe e dovrebbe. Ma è sempre l'Empoli a menare la danza e Caputo al 44' sbaglia un gol da pochi metri. Nel secondo tempo Arriva puntuale il raddoppio dell'Empoli con Rodriguez che al 54', su clamoroso liscio di Martinelli, raccoglie palla e batte Guarna da pochi passi. Per molti minuti gli uomini di Andreazzoli si limitano a controllare la gara, senza affanni e ripartendo con veloci azioni manovrate e all'86' arriva il terzo gol con Caputo che spegne ogni residua speranza dei rossoneri.

Avellino-Bari 1-2 - Nel recupero della 29esima giornata, non disputata per la morte di Davide Astori, il Bari batte l'Avellino 2-1 in rimonta espugnando con Nenè (64') e Cissè (91') il Partenio-Lombardi che aveva esultato per l'illusorio vantaggio siglato da Vajushi (31'). I padroni di casa, pur soffrendo la superiorità numerica a centrocampo, nella prima frazione hanno retto alle folate di un Bari organizzato e alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di Ascoli per restare stabilmente in scia play off. Nel secondo tempo, fatta eccezione per una conclusione ravvicinata fuori lo specchio di Asencio (49'), l'Avellino non si è mai visto dalle parti di Micai. È stato invece il Bari a fare la partita e a cercare con convinzione la porta di Lezzerini: Improta (71'), Basha (75'), Floro Flores (86') hanno di poco mancato il sorpasso maturato meritatamente nei minuti di recupero con Cissè, subentrato all 88' a Galano. L'Avellino, che esce sconfitta nella seconda gara consecutiva casalinga, dovrà adesso conquistare l'intera posta nel prossimo turno, ancora in casa, contro il Perugia. In bilico la panchina di Novellino. A fine gara contestazione.

Carpi-Venezia 0-0 - Finisce senza reti il recupero tra Carpi e Venezia. Gara avara di emozioni tra due squadre molto diligenti nella fase difensiva, ma poco efficaci in attacco. Un risultato che impedisce al Carpi di sorpassare la squadra di Inzaghi che a sua volta consolida la propria posizione in zona playoff agganciando a quota 50 Cittadella, Parma e Perugia. Subito dietro c'è il Carpi che sale a 48 punti, a due lunghezze dai playoff. Poche le emozioni regalate dalla partita del giorno di Pasquetta, con i due portieri che hanno avuto un giorno di vacanza con le uniche conclusioni fatte dalla distanza e finite lontane dai pali.

Parma-Palermo 3-2 - Al Tardini si affrontavano le due difese più forti del campionato di serie B ma questa volta Parma e Palermo hanno soprattutto messo in luce i rispettivi attacchi. Cinque in tutto le reti messe a segno, tre quelle degli emiliani che conquistano una vittoria pesantissima per la corsa verso la serie A. Protagonista assoluto del 3-2 di Parma-Palermo Emanuele Calaiò. L'arciere infatti sigla tutti e tre i gol crociati. Il primo arriva al 31' del primo tempo su assist dell'inossidabile capitan Lucarelli, il raddoppio otto minuti più tardi su calcio di rigore per un penalty concesso per fallo in area di Rajkovic su Munari. Infine, al 2' minuto della ripresa, la terza rete, questa volta su invito di Dezi. Il Palermo prova finalmente a reagire e con Nestorovski riesce ad accorciare al 7'. Il Parma però riesce ad arginare la rabbia siciliana e il secondo gol degli ospiti arriva solo al quarto minuto di recupero con Rajkovic; troppo tardi per sperare nel pareggio. Per il Palermo stop pesante dopo una serie positiva di cinque partite con quattro vittorie. Per i padroni di casa invece è il terzo successo consecutivo, non succedeva dal girone di andata ed è il segnale che ora la formazione di D'Aversa fa davvero sul serio.

Ecco la nuova classifica di serie B





Empoli 66

Frosinone 58

Palermo 57

Bari 53

Parma 53

Perugia 50

Cittadella 50

Venezia 50

Carpi 48

Spezia 45

Foggia 43

Cremonese 41

Salernitana 41

Novara 38

Brescia 37

Pescara 37

Avellino 36

Entella 35

Cesena 34

Ascoli 33

Pro Vercelli 30

Ternana 27