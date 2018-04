Champions: Barcellona Roma, Nainggolan convocato ma Under è out

Dopo l'allenamento svolto a Trigoria, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha scelto i giocatori che saranno a sua disposizione per Barcellona-Roma, andata dei quarti di Champions League. Convocati sia Radja Nainggolan sia Lorenzo Pellegrini, mentre resterà nella Capitale il turco Under, non recuperato dal problema muscolare accusato nella rifinitura della gara col Bologna.

Di Francesco, "col Barca paura non aiuta" - "È una bella soddisfazione essere ai quarti di finale, siamo molto contenti anche perché è un obiettivo che non sempre è stato raggiunto. Potevamo fare tanti punti in più in campionato, però in Europa ci stiamo togliendo tante soddisfazioni e non dobbiamo accontentarci, guardiamo solo noi stessi e affrontiamo le squadre con lo spirito giusto. Giocheremo con rispetto, sappiamo che il Barcellona è fortissimo ma la paura non aiuta". Eusebio Di Francesco si prepara così all'andata dei quarti di Champions al Camp Nou di mercoledì. "Chelsea-Roma credo sia stata la partita che ha fatto cambiare la mentalità e la testa a questa squadra - dice il tecnico giallorosso a Roma tv -. Ha dato maggiore consapevolezza alla squadra, ha dato forza a quello che proponevo. Sicuramente avere avuto la possibilità di lavorare con dei giocatori nel ritiro di Pinzolo sarebbe stato ottimale per poter dare anche un'infarinatura generale. Ma col tempo ci siamo conosciuti meglio e siamo migliorati. Abbiamo avuto una ricaduta, ma ne abbiamo fatto tesoro e mi auguro non risucceda più".

El Shaarawy "Non abbiamo nulla da perdere" - "Sappiamo che sarà molto dura giocare contro il Barcellona al Camp Nou, ma non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo provare a mostrare il nostro gioco, lavorare duro e capitalizzare ogni occasione che avremo. Dobbiamo tenere in considerazione che si giocherà sui 180′ minuti. Dovremmo cercare di ottenere un buon risultato, ricordandoci che abbiamo la gara di ritorno in casa". Lo ha dichiarato al sito della Uefa Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, a 48 ore dall'andata dei quarti di finale di Champions League che i giallorossi giocheranno in Spagna. "Messi? È il migliore di tutti al momento, non solo del Barcellona, ma di tutto il mondo - aggiunge l'esterno -. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi può accadere qualcosa. Ecco il perché dovremo provare e limitare la propria influenza sul gioco il più possibile"