LaLiga: il Real Madrid va, Montella frena il Barcellona

Liga a due facce per le avversarie di Champions League di Juventus e Roma. Se il Real Madrid nel pomeriggio sorride sotto il sole di Las Palmas, il Barcellona frena a Siviglia, va sotto 2-0 contro la formazione dell'ex aeroplanino giallorosso Vincenzo Montella, e pareggia nel finale solo grazie alle prodezze dei soliti marziani Suarez e Messi entrato in campo all'inizio della ripresa. Nell'anticipo della 30/a giornata della Liga, le merengues battono agevolmente la formazione delle Isole Canarie. Apre le marcature per i blancos Bale (26' pt), seguito da Benzema su rigore (38' pt). Nella ripresa chiude il conto sempre Bale su calcio di rigore (6' st). Una vittoria agevole quella del Real nonostante le assenze: il tecnico dei blancos si concede il lusso di lasciare a riposo Ronaldo, Kroos, Isco e Sergio Ramos. Sicuro del risultato già a inizio secondo tempo, Zidane ha poi sostituito anche Modric e Casemiro per evitare guai fisici, inserendo le seconde linee Kovacic e Llorente.

L'infortunio di Nacho è l'unica nota negativa nella serata del Real Madrid, che si è dimostrato pronto per la Champions League. Gran bel match del Siviglia dell'ex romanista Montella che mette i brividi al Barcellona alla vigilia dei quarti di finale di Champions League tra i blaugrana e la formazione giallorossa. Gli andalusi si portano avanti 2-0 con due ex del campionato italiano, l'ex Palermo Vazquez (36' pt) e l'ex Samp Muriel (5' st). Poi nel finale calano ed i blaugrana rimontano grazie ai gol di Suarez (43' st) e Messi (44' st). L'asso argentino entrato all'inizio del secondo tempo trova il pareggio a un minuto dalla fine con un fantastico rasoterra da fuori area. Il suo sinistro batte Sergio Rico firmando la beffa per la squadra di Montella. Grazie al pareggio in extremis a Siviglia, i catalani guidano la Liga con 12 lunghezze di vantaggio sul primo inseguitore, l'Atletico Madrid impegnato domani nella sfida casalinga contro il Deportivo La Coruna.