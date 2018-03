Olimpiadi: il Coni candida Milano/Torino, decide il Cio

Il Coni indica "la candidatura della città di Milano/Torino per le Olimpiadi invernali 2026". Con una lettera al Cio, in ottemperanza "alla scadenza formale indicata dal comitato olimpico internazionale", il Coni "ha manifestato questo intendimento", informando di "voler proseguire nella fase di dialogo già avviata nei mesi scorsi in seguito all'invito del Cio ricevuto il 29 settembre 2017".

Il Coni "resta in attesa del nuovo governo", spiegando che "alla fine della fase di dialogo sarà il Cio a decidere quale sarà la città candidata".