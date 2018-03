Totti, 25 anni fa il suo esordio in serie A - SPECIALE FOTO e VIDEO

Francesco Totti esattamente 25 anni fa esordiva con la Roma in Serie A. Era la stagione 1992-1993 e il futuro Capitano entra nel giro della prima squadra grazie a Vujadin Boskov che lo fa esordire in Serie A a 16 anni il 28 marzo 1993, nei minuti finali della partita Brescia-Roma finita 0-2.

Da Pupone a Gladiatore, dai libri di barzellette a quelli da Cicerone nella sua città, dallo scudetto al titolo mondiale, da

ambasciatore dell'Unicef agli spot di successo pieni di ironia con la moglie Ilary Blasi, oltre a tanta silenziosa beneficenza.

Questo e molto altro c'è e c'è stato nel fantastico mondo di Totti, il romano più famoso dopo Alberto Sordi, uno dei pochi punti fermi di una città

Ne è passata di acqua sotto i ponti del Tevere dall'esordio del predestinato sedicenne di Porta Metronia lanciato da Boskov

all'epilogo di Brescia-Roma il 28 marzo 1993, che segna il primo gol con 'papà' Mazzone al Foggia il 4 settembre 1994. Il

ragazzino imberbe, un po' sfacciato e indolente, si trasforma in grande professionista, affina le sue doti tecniche mettendole al

servizio del collettivo con Zeman e con Capello per sbocciare come il maggiore talento italiano del nuovo millennio.

Tacchi e cucchiai ma anche visione di gioco, lanci ispirati e assist e la costante implacabile di gol a raffica che, con pochi chiaroscuri, lo hanno portato al secondo posto tra i goleador italiani. Solo Silvio Piola lo precede.

Da trequartista a seconda punta fino a prima punta con Spalletti, per poi tornare di nuovo indietro, ma con licenza di inventare.

Poi Luis Enrique, ancora Zeman, Garcia e di nuovo Spalletti in un rapporto conflittuale che si è rinsaldato e che gli spiana

scampoli di carriera. Sul suo raffinato talento, plauso unanime.

Qualcosa tolgono gli improvvisi raptus (sputa a Poulsen, scalcia Balotelli, sente troppo i derby), oltre a due tremendi infortuni

e una placca che ingabbia la caviglia sinistra da dieci anni. Con l'azzurro amore intermittente: 9 gol in 58 partite, ma il cucchiaio con l'Olanda è uno scapigliato inno alla gioia e il rigore con l'Australia spiana la strada verso il titolo mondiale.

Con la Roma è identificazione totale: capitano dello scudetto, raggiunge il sogno di giocare fino a 40 anni: 305 gol in 762 presenze, 249 in 604 gare in serie A, con 2 triplette e 45 doppiette. In Europa la perla tra i 38 gol siglati in 98 partite è la bomba che ammutolisce il Bernabeu firmando il successo sul Real il 30 ottobre 2002 ma c'e' anche l'esterno chirurgico a Manchester con cui diventa a oltre 38 anni nel 2014 il marcatore più longevo della Champions.

Ma è sui campi di A che in 25 anni da' il meglio: quello che lo stesso Totti ritiene il gol più bello è il fiammeggiante cucchiaio che sfodera a San Siro (2-3) con l'Inter il 26 ottobre 2005, che va di pari passo con il colpo da biliardo dell'esterno al volo che si insacca nella porta della Samp (2-4) il 26 novembre 2006.

Pescando in un repertorio variegato c'è un altro cucchiaio, quello del 5-1 alla Lazio il 10 marzo 2002 (con la dichiarazione d'amore a Ilary nella t-shirt, '6 unica'), accanto all'ubriacante dribbling al Torino con finta al portiere con la suola il 6 gennaio 2002.

Romanticamente ci sono poi il primo gol al Foggia, un sinistro rasoterra; il destro al volo che fa secco Buffon e

porta in vantaggio la Roma nel match-point scudetto con il Parma il 17 giugno 2001. E ancora la fantastica botta al volo nel 4-0

a Bologna il 23 novembre 2003, una folgore di controbalzo per il 4-1 sull'Udinese il 5 ottobre 2002. Tra le gemme anche la

doppietta alla Lazio con tanto di selfie nel derby 2015 o quella in 2' al Torino. Attimi di gloria in un felice percorso da primo della classe.