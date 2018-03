Arezzo, serve un milione di euro entro aprile o il club sparirà

Un milione di euro entro aprile o i libri contabili saranno consegnati in tribunale. Ad annunciare la situazione debitoria dell'Arezzo i curatori fallimentari Lucio Francario e Vincenzo Ioffredi in un incontro con la stampa. La società, attualmente in esercizio provvisorio dopo il fallimento dichiarato due settimane fa dal Tribunale di Arezzo, è stata multata e punita per il mancato pagamento delle scadenze 2017 con altri sei punti di penalizzazione oltre ai tre già rimediati in precedenza. La squadra che milita in serie C, girone A, è precipitata al penultimo posto. La società è in esercizio provvisorio, hanno spiegato i curatori fallimentari, ma deve dimostrare di avere la forza per superare l'ostacolo decisivo. Se non sarà così, l'Arezzo rischia di chiudere prima del termine della stagione.(ANSA).