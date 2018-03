Amichevoli nazionali, la Spagna strapazza l'Argentina TUTTI I RISULTATI

Brutta lezione per l'Argentina sepolta sotto di sei gol dalla Spagna nell'amichevole pre-mondiale disputata a Madrid. Senza Messi e Aguero, l'Albiceleste, reduce dalla vittoria contro l'Italia, ha perso nettamente al Wanda Metropolitano contro una Spagna vive e brillante. Mattatore della serata Isco, autore di una tripletta (27', 52' e 74'), le ltre reti portano la firma di Diego Costa (12'), Thaigo Alcantara (55') e Iago Aspas. Di Otamendi (39') il gol della bandiera della Seleccion. Nello stadio dell'Atletico Madrid è stata grande Spagna al cospetto di un'Argentina davvero poca cosa, a cui non basta la scusante della defezione di Messi. Ha aperto le marcature Diego Costa che ha approfittato di uno svarione della difesa argentina e battuto il portiere argentino. Il raddoppio intorno alla mezzora con Isco al termine di una ficcante azione sulla destra finalizzata al meglio dall'attaccante del Real. Otamendi, su svarione di De Gea, accorcia le distanze di testa su calcio piazzato, ma è solo un palliativo perchè nella ripresa è solo Spagna e tanto Isco. In tre minuti l'esterno e Thiago Alcantara chiudono in match in 3' (dal 52' al 55'). Il triplo vantaggio non accontenta i padrini di casa che dilagano ancora con Aspas e sempre Isco per l'umiliante 6-1 finale che aprirà inevitabili commenti e polemiche in casa argentina.

Una piccola rivincita per il Brasile che ha vinto 1-0 contro i campioni del mondo della Germania che la umiliò nella famosa semifinale del Mondiale 2014. All'Olympiastadium di Berlino i verdeoro di Tite, in una delle tante amichevoli premondiali, hanno messo in cantiere un altro successo firmato da Gabriel Jesus al 37' del primo tempo. Tra le altre amichevoli di oggi poker del Belgio alla Arabia con doppietta di Lukaku nel primo tempo e go, di Batshuayi e De Bruyne nella ripresa. Nainggolan è entrato in campo nella ripresa al posto di Mertens. Vince anche la Polonia: 3-2 alla Corea del Sud al termine di una partita rocambolesca (da 2-0 a 2-2, prima del sigillo finale di Zielinski in pieno recupero.

La Francia ha battuto la Russia con il punteggio di 3-1, in una partita amichevole disputata stasera a San Pietroburgo. I 'Bleus' sono passati in vantaggio al 40' del primo tempo con Mbappé, hanno raddoppiato con Pogba al 4' della ripresa e, dopo la rete dei padroni di casa realizzata al 23' della ripresa da Smolov, hanno calato il tris con lo stesso Mbappé al 38' del secondo tempo.

LE ALTRE AMICHEVOLI TRA NAZIONALI DISPUTATE IL 27 MARZO



Curacao-Bolivia 1-0

Mongolia-Mauritius 0-2

Seychelles-Swaziland 0-0

Laos-Bangladesh 2-2

Giappone- Ucraina 1-2

Albania U19-Kazakistan U19 0-1

Tanzania-DR Congo 2-0

Uganda-Malawi 0-0

Armenia-Lituania 0-1



Georgia-Estonia 2-0



Kenya-Central African Rep 2-3

Azerbaigian-Repubblica di Macedonia 1-1

Iran-Algeria 2-1

Iraq- Siria 1-1



Kosovo-Burkina Faso 2-0



Serbia U21-Italia U21 0-1

Svizzera-Panama 6-0

Montengro-Turchia 2-2

Bosnia-Erzegovina-Senegal 0-0

Bulgaria-Egitto (rinviata)

Costa d'Avorio-Moldavia 2-1



Danimarca-Cile 0-0

Grecia-Egitto 1-0

Namibia-Lesotho 2-1

Tunisia-Costa Rica 1-0

Ungheria-Scozia 0-1

Slovenia-Bielorussia 0-2

Lussemburgo-Austria 0-4

Romania-Svezia 1-0

Belgio-Arabia Saudita 4-0



Polonia-Corea del Sud 3-2



Australia-Colombia 0-0



Marocco-Uzbekistan 2-0



Nigeria-Serbia 0-2