Nadal verso rientro, inserito in squadra di Davis

Rafael Nadal potrebbe presto fare il suo rientro dall'infortunio, dopo essere stato incluso nella squadra spagnola che dal 6 all'8 aprile, a Valencia, affronterà la Germania nei quarti di Coppa Davis. Nadal non gioca da gennaio, quando un infortunio muscolare alla gamba sinistra lo ha costretto a ritirarsi dai quarti di finale dell'Australian Open.

Il capitano della Spagna, Sergi Bruguera, ha detto di voler attendere come procede il recupero del giocatore prima di prendere una decisione definitiva. "Sta migliorando ed è vicino alla guarigione, si allena bene e la forma migliora - ha detto Bruguera, dopo aver annunciato la sua squadra - Abbiamo ancora una settimana e mezzo e per ora non ho intenzione di confermare nulla su nessun giocatore, non deciderò la formazione fino a giovedì". Bruguera ha inserito David Ferrer, Pablo Carreno, Roberto Bautista e Feliciano Lopez. Nadal non gioca in Coppa Davis dal settembre 2016.