Calcio: Costacurta, a 20 maggio il nome del nuovo ct

"Il profilo del nuovo ct? In Italia ci sono grandissimi allenatori, è chiaro che il 20 maggio saprete chi sarà il nuovo tecnico. Se avremo la possibilità di prendere qualcuno più bravo di Di Biagio, lo prenderemo. In ogni caso Di Biagio rimane una risorsa della Figc". Così il vicecommissario straordinario della Federcalcio, Alessandro Costacurta, risponde in conferenza stampa a una domanda sul nuovo tecnico della Nazionale.

"Non è facile intervenire sul calcio italiano - aggiunge Costacurta - ma ciò che stiamo facendo si vedrà più avanti ci sono un po' di cose che vorremmo fare. Diciamo fra qualche settimana, è uscito un po' tutto quello che vogliamo fare".