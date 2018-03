Snowboard: Moioli ancora regina, vince coppa del mondo

Michela Moioli completa la stagione perfetta vincendo la coppa del mondo di snowboardcross dopo l'oro alle olimpiadi invernali di Pyeongchang. E' la seconda volta che la 22enne di Alzano Lombardo trionfa in coppa, traguardo già raggiunto nel 2016. I punti decisivi sono arrivati nel penultimo appuntamento stagionale, a Mosca, dove l'azzurra ha chiuso al secondo posto assoluto e si è resa irraggiungibile alle sue più immediate inseguitrici in classifica generale. La gara è stata vinta della ceca Eva Samkova. (ANSA).