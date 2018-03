Serie A: Roma Torino 3-0, in gol Manolas, De Rossi e Pellegrini

La Roma ha battuto 3-0 il Torino nel primo anticipo della 28/a giornata di serie A e sale a 56 punti in classifica, garantendosi al momento il terzo posto. Dopo un primo tempo in cui i granata sono stati anche più pericolosi dalle parti di un sempre attento Allison, la squadra di Di Francesco ha cambiato registro nella ripersa e ha segnato due volte, all'11 con Manolas di testa e al 28' con De Rossi, alla sua prima rete stagionale. Nel recupero, Pellegrini ha siglato il 3-0 in contropiede. Dopo la vittoria di sabato scorso sul Napoli, un'altra iniezione di fiducia per i giallorossi. Il Toro è alla terza sconfitta di fila e resta fermo a quota 36.



"Non era una partita facile, sono contento per il gol ma lo sono di più per la vittoria della squadra. Noi lavoriamo sempre per vincere: siamo la Roma e dobbiamo avere questa mentalità, altrimenti le partite le perdi". Così il difensore della Roma, Kostas Manolas, a Premium Sport. "Nel primo tempo non siamo riusciti a esprimerci bene, ma nella ripresa ci siamo sbloccati e abbiamo fatto meglio: abbiamo giocato più velocemente, più in verticale - ha aggiunto il greco -. Ora vogliamo passare gli ottavi di Champions: lavoreremo al massimo per entrare nelle otto squadre più forti d'Europa. Ci vuole calma, equilibrio ed esperienza: solo in questo modo avremo la possibilità di superare il turno".

LA CRONACA

Al 90' Contropiede implacabile della Roma: Nainggolan serve Pellegrini che arrotonda il risultato

Al 74' Campanile di Florenzi spizzato da Nainggolan, De Rossi entra in scivolata a centro area e supera Sirigu.

Al 57' Il Torino cede sugli sviluppi di un corner: cross dalla destra di Florenzi che raccoglie l'angolo dalla parte opposta e stacco di Manolas che non dà scampo a Sirigu da pochi passi

Di Francesco, con lo Shakhtar dovremo giocare in 12 - "I ragazzi soffrivano il fatto di non riuscire a vincere all'Olimpico ma per fortuna l'abbiamo sbloccata e poi siamo stati in controllo. Dobbiamo ancora migliorare su molti aspetti, a volte siamo troppo precipitosi. Ora tocca alla Champions, lo Shakhtar è un'ottima squadra, più brasiliana che ucraina, e noi avremo bisogno dei nostri tifosi, dovremo giocare in dodici". Queste le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria sul Torino. "Non abbiamo disputato un buon primo tempo: ha fatto meglio il Torino, ma anche per nostro demerito. Nella ripresa siamo cresciuti, anche dal punto di vista mentale e fisico: ci siamo messi 4-2-3-1, abbiamo aumentato l'aggressività e la velocità nelle ripartenze - ha aggiunto l'allenatore giallorosso a Premium Sport -. Schick non ha fatto bene come il resto della squadra, ma non dimentichiamoci che questi giocatori vanno aspettati. Guardate cosa è successo a Under: Patrick ha qualità importanti e si farà".

Mazzarri "fermati da Alisson, disuniti dopo il gol" - "Abbiamo costruito tanto nel primo tempo, creando più di una palla gol, ma ci siamo scontrati con un grandissimo portiere. Dispiace perché abbiamo preso gol su calcio piazzato e da quel momento ci siamo disuniti: questo non deve succedere, dovevamo solo continuare a giocare come avevamo fatto nel primo tempo. Invece ci siamo intimoriti e i nostri avversari si sono galvanizzati". E' la lettura dell'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, della sconfitta all'Olimpico. "Belotti ha lavorato tanto per la squadra: ha avuto due infortuni, un'annata tribolata e bisogna aspettarlo un poco. È un ragazzo eccezionale e sta facendo di tutto per tornare sui livelli a cui ha abituato tutti - ha proseguito Mazzarri ai microfoni di Premium Sport -, deve ritrovare la forma migliore e in quel momento ritroverà anche il gol. Noi dobbiamo crescere, lavorare e migliorare e soprattutto non dobbiamo cadere al primo cazzotto ma perdere a Roma in questo momento ci può anche stare. Non penso che stiamo ancora pagando il contraccolpo post derby".

Prima il silenzio durante il minuto di raccoglimento con le squadre di Roma e Torino mischiate e abbracciate a centrocampo, poi un lungo applauso da parte di tutto lo stadio. Così l'Olimpico ha ricordato Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto a Udine nella notte tra sabato e domenica.



Il difensore, che prima di vestire la maglia viola aveva indossato la casacca giallorossa, è stato celebrato anche attraverso un filmato andato in onda sui maxischermi dello stadio e con uno striscione esposto in Tribuna Tevere con scritto "Ciao Astori è stato bello averti con noi".