Serie A: Roma Benevento 5-2, Inter Bologna 2-1

Roma batte Benevento 4-2 LA CRONACA

I GOL

Nei minuti di recupero la Roma chiude i conti con un rigore siglato da Defrel

Al 77' il Benevento accorcia le distanze con Brignola

Al 75' ancora Under (per lui doppietta) per il quarto gol dei padroni di casa

AL 62' Under cala il tris

Al 60' Dzeko di testa porta i giallorossi in vantaggio

Al 27' Fazio riporta il match in pari per la Roma

Al 7' gli ospiti vanno in gol con Guilherme. Ammutolito l'Olimpico

Inter Bologna 2-1, nerazzurri al terzo posto - Ci vuole una prodezza del giovane Karamoh dalla distanza per consentire all'Inter di ritrovare la vittoria col Bologna dopo otto partite e riportarsi al terzo posto, in attesa della risposta della Roma nel posticipo col Benevento. E' una vittoria firmata Spalletti dato che l'altro gol lo trova Eder, scelto per sostituire Icardi. Ma i problemi nerazzurri non sono superati, visto l'amnesia difensiva che era costata il momentaneo pareggio e i pericoli corsi alla fine in superiorita' numerica. Avanzano Sampdoria e Torino infiammando la corsa per l'Europa League che comprende il rigenerato Milan e l'Atalanta. In coda pari deludente pari tra Sassuolo e Cagliari; Laxalt, come contro la Lazio, trova il gol da tre punti per il Genoa con una grande conclusione in recupero contro uno scialbo Chievo. Mentre prosegue la splendida corsa di testa di Napoli e Juve, che non perdono un colpo, le tre sconfitte di fila della Lazio rendono molto interessante anche la volata Champions. Sembra mettersi tutto bene per l'Inter. Icardi e' infortunato e Spalletti lo sostituisce con Eder che dopo 2' e' gia' in gol su assist di Brozovic. I nerazzurri insistono ma non trovano il raddoppio e il pari arriva su un pasticcio difensivo: Miranda svirgola e Palacio fa fuori Handanovic segnando il gol dell'ex. Inter groggy e fantasmi che svaniscono solo nella ripresa. D'Ambrosio colpisce la traversa, poi errore di Perisic. La porta sembra stregata ma l'intuizione di Spalletti di schierare Karamoh viene ripagata: il francese da fuori trova una traiettoria mirabile che si insacca. M'baye poi colpisce Rafinha per un rosso diretto, anche se l'Inter rischia nel forcing degli avversari che chiudono in nove per un fallaccio di Masina.

La 24/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

I gol