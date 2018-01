Federer: 'non pensavo di arrivare a 20 Slam'

"I 24 Slam di Margaret Court? Non scherziamo. Già non pensavo possibile arrivare a 20! Le lacrime di ieri? L'anno scorso è stato tutto incredibilmente rapido e la vittoria era stata inattesa. Quest'anno l'ho sentito diversamente". Sono le parole di Roger Federer il giorno dopo la vittoria negli Open d'Australia in finale su Marin Cilic. "Chissà - ha aggiunto il fuoriclasse svizzero - forse perché è il sesto titolo in Australia, perché sono riuscito a difendere la vittoria del 2017 o perché è il 20/o Major, ma mi sembra davvero tutto surreale. E forse per questo impiegherò più tempo a digerire il successo. Non ho ancora deciso se andrò a Dubai o se a differenza dell'anno scorso giocherò sulla terra. Non mi ero proiettato così in là col pensiero prima degli Australian Open - ha aggiunto 'King' Roger - perché volevo prima valutare in base a come sarebbe andata qui. Al momento sono molto contento di come è andata, non ho avuto bisogno di anti-infiammatori durante il torneo e il mio corpo sta bene. Ma ho comunque bisogno di staccare per un paio di settimane, dopodiché comincerò a trarre le mie decisioni. Potrei giocare molto o potrei giocare poco, ancora non lo so". E l'impresa di Federer - che per L'Equipe è "la leggenda del secolo" - è stata celebrata in tutto il mondo, anche e soprattutto in ambito social. Il primo che si è congratulato è stato il connazionale e amico Stan Wawrinka, che nel 2014 vinse il suo primo Slam proprio a Melbourne. Tweet di congratulazioni anche da Cilic, Hyeon Chung - il giovane sudcoreano costretto a ritirarsi in semifinale proprio contro Federer - Sara Errani, Roberta Vinci. Le congratulazioni probabilmente più gradite da Roger sono quelle di due grandissimi tennisti del passato come Rod Laver e Chris Evert che twitta: "Nessuno mi fa piangere come Roger Federer".