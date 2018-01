Serie A: Sampdoria Roma, probabili formazioni

"Mi aspetto una Sampdoria ad alta intensità mentale. Una squadra che abbia personalità, che giochi ordinata e che non disperda energie. Dovremo essere leggeri e senza pensare troppo al doppio confronto ma solo alla gara di domani". Marco Giampaolo detta la linea in vista del recupero con la Roma di domani sera al Ferraris. Contro i giallorossi, che la Sampdoria ritroverà domenica all'Olimpico, il tecnico però rischia di dover fare a meno di molti giocatori. "Per la formazione sono in alto mare, sono leggero anch'io - ha detto scherzando -, posso dire che giocheremo undici contro undici. Nel dopo gara con la Fiorentina in molti hanno avuto dei piccoli risentimenti quindi valuterò solo durante la rifinitura di domattina". A tenere tutti con il fiato sospeso è l'eroe di domenica Fabio Quagliarella. "Ha sentito un fastidio e per questo l'ho sostituito. Ieri e oggi si è dedicato a recupero e visite mediche per questo decideremo solo domattina". Di fronte invece potrebbe trovarsi un suo ex: Patrik Schick. "E' forte ed ha tutte le qualità e potenzialità per diventare uno tra gli attaccanti più forti d'Europa soprattutto perché non ha paura di sbagliare - ha spiegato Giampaolo -. Domani punta centrale? Non lo temo, ma lo conosco e so che tipo di giocatore è. La Roma? Una squadra che gioca un calcio che definisco europeo. Una squadra che vuole avere il pallino del gioco e che per questo non ti lascia giocare, difendendo alto e prendendoti alto. Una squadra che non aspetta ma gioca la partita. Sarà una gara tosta ma bella".

Dzeko partecipa a rifinitura,De Rossi in dubbio - De Rossi ed El Shaarawy in dubbio per problemi fisici, Emerson e Dzeko in dubbio per questioni di mercato. Queste le ultime indicazioni in casa Roma in vista del recupero di campionato in casa della Sampdoria. La squadra giallorossa sta per partire da Milano alla volta di Genova dopo aver svolto la rifinitura agli ordini di Di Francesco. Regolarmente in campo gli 'uomini mercato' Emerson e Dzeko, su cui è in fase conclusiva la trattativa col Chelsea, mentre De Rossi ha svolto lavoro individuale e, come anticipato in conferenza stampa dal tecnico abruzzese, rischia seriamente un altro forfait dopo quello di San Siro. Incerto anche l'utilizzo di El Shaarawy che proprio con l'Inter aveva accusato un affaticamento muscolare. Recuperato invece Gerson

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 17 Strinic, 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet, 90 Ramirez, 91 Zapata, 27 Quagliarella (1 Puggioni, 92 Tozzo, 19 Regini, 3 Andersen, 29 Murru, 6 Dodò, 21 Verre, 16 Linetty, 9 Caprari, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Ramírez, Torreira. Indisponibili: Capezzi, Alvarez.

Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 7 Pellegrini, 6 Strootman, 30 Gerson, 23 Defrel, 9 Dzeko, 4 Nainggolan. (28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 15 Moreno, 25 Bruno Peres, 33 Emerson, 22 Nura, 17 Under, 14 Schick, 92 El Shaarawy, 48 Antonucci). All.: Di Francesco.

Squalificati: nessuno. Diffidati: de Rossi, Nainggolan. Indisponibili: De Rossi, Gonalons, Karsdorp, Perotti. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 3,45; 3,55; 2,10.