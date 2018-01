Mercato: Deulofeu fra Roma e Napoli, Joao Mario verso la Premier

E' sfida totale Napoli-Roma per Gerard DEULOFEU, esterno del Barcellona che, nella passata stagione, ha giocato in Italia nelle file del Milan. Il club partenopeo ha un accordo di base col giocatore, ma Sarri non ha ancora detto "si" al suo possibile arrivo all'ombra del Vesuvio. Nel frattempo si è fatta avanti la Roma che - salvo clamorose sorprese - a breve sarà orfana di DZEKO. Il club giallorosso ha dei soldi da investire e quello di Deulofeu è un profilo che interessa a Di Francesco.

Nel caso in cui non arrivasse il 'barcelonista', il Napoli punterebbe tutto su POLITANO. Il club di De Laurentiis, intanto, ha 'prenotato' Amin YOUNES che arriverà dall'Ajax la prossima estate. Per l'immediato si pensa a LUCAS MOURA del PSG, anche se i costi per arrivare al giocatore sono davvero proibitivi. JOAO MARIO sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento in Premier, a Londra, per indossare la maglia del West Ham. L'Inter dovrebbe cederlo in prestito (oneroso) con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Ai nerazzurri andrebbe anche un milione come costo del prestito.



La Juve continua a lavorare per garantirsi un futuro roseo, per questo ha messo gli occhi su PELLEGRI, giovanissimo attaccante di scorta del Genoa. L'operazione è prevista tuttavia per l'estate prossima. Il sogno del Genoa resta il milanista Manuel LOCATELLI, per il quale il club rossonero nelle ultime ore è apparso meno propenso al trasferimento, sia pure in prestito. La prima alternativa, per il centrocampista dei liguri, è Afriye ACQUAH, centrocampista che non riesce più a trovare spazio nel Torino.

Da una genovese all'altra: secondo il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, sono in aumento le richieste per TORREIRA. "Lo vogliono tutti - ha detto - anche il Napoli". Luca MORA è pronto a lasciare la Spal, che ha contribuito a riportare in Serie A l'anno scorso: firmerà con lo Spezia, tornando così in B. Per GUSTAVO GOMEZ al Boca, il Milan ha riaperto la trattativa e adesso aspetta notizie dall'Argentina. Nei pensieri del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, c'è sempre l'ingaggio di un grande attaccante, in grado di garantire peso e soprattutto gol alla squadra più titolata del mondo. L'ultimo 'rumor' arriva dall'Inghilterra, dove il quotidiano Times parla di un forte interessamento del Real per Harry KANE.

Per il bomber del Tottenham, che in questa stagione va a caccia della scarpa d'oro, secondo il giornale, il club 'blanco' è disposto a sborsare 230 milioni. Una cifra che lo trasformerebbe nel giocatore più costoso della storia. Dopo l'addio di Alexis SANCHEZ all'Arsenal, per vestire la maglia del Manchester United, Wenger punta a un altro attaccante, già inseguito la scorsa estate: si tratta di Pierre AUBAMEYANG del Borussia Dortmund e già nel mirino del Milan.

Il Manchester City è molto attivo in questa finestra invernale di calciomercato. Secondo la stampa inglese, l'attaccante brasiliano dello Shaktar Donetsk, FRED, è l'obiettivo più imminente dei 'citizens', che hanno nel mirino anche Aymeric LAPORTE, difensore della Nazionale francese e dell'Athletic Bilbao. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, come conferma il Mundo deportivo, ha richiesto la firma del del club basco per questo mercato. La clausola rescissoria del giocatore ammonta a 65 milioni. Infine, Javier MASCHERANO saluta il Barcellona e il club catalano ricambia con affetto sul proprio account di Twitter: l'argentino, che non riesce più a trovare spazio in blaugrana, giocherà in Cina, nell'Hebei Fortune, la squadra che dovrebbe consentirgli di conservare il posto in Nazionale ai Mondiali in Russia.