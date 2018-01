Screzi Neymar-Cavani, Lione prova a fermare Psg

Sembra impossibile, ma nel Psg si creano polemiche pure quando vince 8-0: nel turno infrasettimanale ha 'massacrato' il Digione,ma il pubblico ha fischiato Neymar (autore di un poker e due assist) perche' non ha lasciato un rigore a Cavani, che avrebbe battuto il record di Ibra. Intanto continuano a filtrare voci di un colossale trasferimento al Real, se parte Ronaldo. Il Psg ha l'occasione di incrementare il suo cospicuo vantaggio di 11 punti affrontando, nel big match della Ligue1, il Lione secondo. I due attaccanti Fekir e Mariano Diaz hanno segnato 28 gol, la squadra viene da cinque vittorie e un pari, per cui puo' giocarsi le sue carte per impegnare almeno i parigini. Marsiglia, Nantes e Monaco hanno impegni facili, come il Nizza che puo' contare su un super Balotelli salito a 12 gol.

Il quadro della 22/ma giornata

Caen-Marsiglia stasera

Nantes-Bordeaux sabato ore 17

Amiens-Guingamp ore 20

Montpellier-Tolosa

Rennes-Angers

Strasburgo-Digione

Troyes-Lilla

Nizza-St. Etienne domenica ore 15

Monaco-Metz ore 17

Lione-Paris SG ore 21