Premier League: United rischia col Burnley

La caduta del City nella splendida sfida col Liverpool non riapre la Premier che vede United, Reds e Chelsea in orbita Champions, col Tottenham ad inseguire e l'Arsenal ormai fuori. Impazza il mercato col probabile arrivo di Sanchez all'United e di Aubameyang all'Arsenal. Una volta tanto manca il match clou, forse la sfida piu' interessante e' Burnley-United mentre tutte le altre big non dovrebbero fallire i tre punti.

