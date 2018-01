LaLiga: Real in crisi deve battere il Deportivo

La crisi del Real Madrid e il possibile addio di Ronaldo tengono banco nella Liga. Lo scudetto e' andato ma urge una riscossa prima che Zidane rischi la panchina. Il Deportivo domenica sembra l'agnello sacrificale. La Coppa del Re ha dato intanto dei brividi: ha vinto in extremis il Real; il Barcellona ha perso l'imbattibilita' coi cugini dell'Espanyol, anche se la qualificazione non e' compromessa,e ora dovrebbe fare bottino in casa del Betis. Prime gioie per Montella, con la vittoria del Siviglia in Coppa in rimonta in casa dell'Atletico: ora pero' servono punti in casa dell'Espanyol. Pronostico scontato negli impegni casalinghi di Atletico e Villarreal.

Il quadro della 20/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)