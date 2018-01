Bundesliga: ostacolo Hertha per il Dortmund

Pochi lampi in Bundesliga, col Bayern in fuga consolidata, ma alle sue spalle c'e' un gruppone di nove squadre in quattro punti che battaglieranno fino alla fine per gli altri posti Champions. Equilibrio al ribasso, visti anche i risultati nelle Coppe e tanti scontri diretti: Hertha-Dortmund, Moenchengladbach-Augusburg e Hoffenheim-Leverkusen.

Il quadro della 19/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)





Hertha-Borussia Dortmund stasera

Friburgo-Lipsia sabato ore 15.30

Wolfsburg-Eintracht Francoforte

Mönchengladbach-Augusta

Magonza-Stoccarda

Hoffenheim-Bayer Leverkusen

Amburgo-Colonia ore 18.30

Bayern Monaco-Werder Brema Domenica ore 15:30

Schalke 04-Hannover domenica ore 18