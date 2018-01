Serie A: Inter Roma

L'Inter si allena ad Appiano Gentile dividendo la seduta tra esercizi in palestra e, in seguito, sui campi esterni lavoro specifico per i tre reparti: difesa, centrocampo e attacco. Luciano Spalletti recupera Miranda che non era a disposizione dal 23 dicembre. Il brasiliano riprenderà il suo posto al fianco di Skriniar al centro della difesa. Restano invece i dubbi per Ranocchia e D'Ambrosio: le loro condizioni saranno valutate domani dopo che si sono allenati a parte, rispetto al resto del gruppo, per tutta la settimana. Potrebbe essere convocato il nuovo acquisto Lisandro Lopez ma è difficile ipotizzare un suo impiego già contro la Roma. In attacco dovrebbe tornare titolare Candreva, con Borja Valero trequartista, Perisic sulla fascia sinistra e Icardi unica punta. Tra i nerazzurri nessun giocatore squalificato, unico diffidato Brozovic.



Roma: "Defrel torna in gruppo, Perotti verso forfait" - Consueta riunione a metà settimana in sala video per studiare l'avversario di turno, poi tutti in campo a lavorare soprattutto sulle esercitazioni tattiche. La Roma continua a Trigoria l'avvicinamento alla trasferta in casa dell'Inter sperando fino all'ultimo di poter recuperare Perotti. L'argentino ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e continua a svolgere sedute individuali, ma Di Francesco può sorridere per il ritorno in gruppo non solo di De Rossi ma anche di Defrel che potrebbe quindi tornare tra i convocati per l'impegno di domenica sera a San Siro.